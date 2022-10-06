ABD'den İran'ın içişleri ile iletişim bakanlarına yaptırım Ekonomi Haberleri ABD yönetimi, İran'daki protestolarda göstericilere yönelik şiddet uygulandığı gerekçesiyle, İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi ile İran İletişim Bakanı Eisa Zarepour'un da aralarında bulunduğu 7 üst düzey yetkiliye yaptırım uygulanacağını duyurdu. ABD yönetimi, İran'daki protestolarda göstericilere yönelik şiddet uygulandığı gerekçesiyle, İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi ile İran İletişim Bakanı Eisa Zarepour'un da aralarında bulunduğu 7 üst düzey yetkiliye yaptırım uygulanacağını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, uygunsuz başörtü taktığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran'da internetin kesilmesinden ve barışçıl protestolara yönelik şiddetten sorumlu yetkililerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) aralarında İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi ile İletişim Bakanı Eisa Zarepour'un da bulunduğu 7 hükümet ve güvenlik yetkilisinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Süleyman Soylu Mahsa Emini İran Ekonomi Haberler

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