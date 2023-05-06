ABD'den gelen dev LNG Tankeri Tekirdağ'da
Ekonomi Haberleri
ABD'den gelen dev LNG Tankeri Tekirdağ'da ABD'den yola çıkan 174 bin metreküp likit gaz taşıma kapasiteli dev tanker gemisi, Tekirdağ'a ulaştı.
ABD'den gelen dev LNG Tankeri Tekirdağ'da
TEKİRDAĞ - ABD'den yola çıkan 174 bin metreküp likit gaz taşıma kapasiteli dev tanker gemisi, Tekirdağ'a ulaştı.
20 gün önce ABD'den yola çıkan Malta Bandıralı 'La Seıne' adlı LNG Tankeri Ege Denizi üzerinden Çanakkale Boğazını geçtikten sonra Marmara Denizine ulaştı. Marmara Denizinin kıyısındaki Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine yanaşan 174 bin metreküp likit gaz kapasiteli dev LNG Tanker, buradaki yükünü boşalttıktan sonra kenten ayrılacak.