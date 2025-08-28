ABD'den Çinli Kara Para Aklama Ağlarına Karşı Uyarı

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı FinCEN, Çinli kara para aklama ağlarının Meksika merkezli uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığına dair uyarıda bulundu. Bu ağların yasa dışı gelirleri aklamak için finansal sistemde önemli bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

NEW ABD Hazine Bakanlığına bağlı Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), ülkenin finansal sistemi için önemli bir tehdit oluşturan Çinli kara para aklama ağları konusunda finansal kuruluşlara uyarıda bulundu.

FinCEN, Meksika merkezli uyuşturucu kartellerinin Çinli kara para aklama ağlarını kullanmasını tespit etmek için bir tavsiye belgesiyle ülkede bu ağların faaliyetlerine dair finansal trend analizini yayımladı.

ABD Hazine Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ülkedeki Çinli kara para aklama ağlarının genişliğine işaret edilerek, bu ağların karteller tarafından yasa dışı gelirleri aklamak için kullanıldığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerde de yer aldığı aktarıldı.

Çinli kara para aklama ağlarının çeşitli yöntemler kullandığına ve finansal kurumların içinden çalışanları işe alabileceğine değinilen açıklamada, bu ağların çeşitli suçlardan elde edilen yasa dışı gelirlerle finanse edilen gayrimenkul alımlarını kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, Çin pasaportuna sahip kişilerle bağlantılı kara para aklama ağlarının, kartellerin Amerikalıları fentanil ile zehirlemesine ve insan kaçakçılığı yapmasına imkan sağladığını kaydetti.

ABD'nin, kötü niyetli aktörlerin finansal sistem aracılığıyla yasa dışı gelirlerini aklamasına seyirci kalmayacağına dikkati çeken Hurley, yayınladıkları belgelerin finansal kurumların yasa dışı faaliyetlerini daha iyi tespit etmelerine yardımcı olacağını aktardı.

FinCEN Direktörü Andrea Gacki de küresel ve yaygın bir yapıya sahip olan Çinli kara para aklama ağlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
