ABD'den Boko Haram'a fon sağlayan 6 kişiye yaptırım

ABD yönetimi, Nijerya merkezli terör örgütü Boko Haram'ı desteklemek için fon sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) 6 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin Nijerya'daki Boko Haram isyancılarına para toplamak ve maddi yardım sağlamak amacıyla BAE'de bir Boko Haram hücresi kurmakla suçlandığı aktarıldı.

Abu Dabi'deki mahkemenin, Abdurrahman Ado Musa, Salihu Yusuf Adamu, Bashir Ali Yusuf, Muhammed İbrahim Isa, İbrahim Ali Alhassan ve Surajo Abubakar Muhammed'i Dubai'den Nijerya'daki Boko Haram örgütüne 782 bin dolar transfer etmekten suçlu bulduğuna işaret edilen açıklamada, bu isimlerin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaptırım kararının bu kişilerin fonlarının terörizmi desteklemek için kullanılmasını önleyeceği belirtildi.