Haberler

ABD'den AB'ye Çelik Tarifeleri İçin Dijital Kurallar Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Avrupa Birliği'nin dijital platformlara yönelik kurallarını değiştirmesi gerektiğini belirterek, dengeli bir dijital politika ile 1 trilyon dolarlık yatırım çekilebileceğini vurguladı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, çelik tarifelerinde bir değişiklik yapılması için Avrupa Birliği'nin (AB) dijital platformlara yönelik kurallarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Lutnick, AB ülkelerinin ticaret bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıya katılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Dijital kurallarda denge sağlamanın AB açısından bir fırsat olabileceğini belirten Lutnick, 7 farklı şirketin her birinin ABD'de 500'er milyar dolar yatırım yaparak yeni veri merkezleri kurduğunu anlattı.

Lutnick, "AB dengeli dijital kurallar dizisine sahip olmanın bir yolunu bulabilirse, 1 trilyon dolarlık yatırım çekebilir. Bunun Avrupa gayrisafi yurt içi hasılasına 1,5 puan ekleyeceğini düşünüyorum." dedi.

AB ticaret bakanlarına, "Birlik dijital kurallarını derinlemesine analiz etmeleri, bir denge bulmaya çalışmaları ve makul bir yaklaşım belirlemeleri" tavsiyesinde bulunduğuna işaret eden Lutnick, "Eğer dijital kurallarda dengeli bir yaklaşım bulabilirlerse, biz de onlarla birlikte çelik ve alüminyum konularını ele alıp çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Lutnick, çelik ve dijital kurallar konularının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Dengeyi bulması Avrupa'ya çok fazla yatırım getirir. Avrupa, şu anda bu yatırımı kaçırıyor. Bunu doğru yaparlarsa, Avrupa'daki dijital yatırımın ölçeği, ABD'deki gibi inanılmaz olur." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, toplantı öncesinde ABD ile çelik ve türevlerindeki tarifleri düşürmek ve bu alanda daha yakın işbirliği yapmak istediklerini açıklamıştı.

Mevcut durumda ABD, AB çeliğine yüzde 50 tarife uyguluyor.

AB'nin dijital platformlara yönelik çok katı kuralları bulunuyor. AB, katı kurallarının ihlal edilmesi halinde, şirketlere yüksek para cezaları kesiyor. Bu durum çoğu platformun ev sahibi olan ABD'nin tepkisini çekiyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından ilk açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Karan'ın ölümünde de oklar aynı yeri işaret ediyor
Galatasaray'a 200 milyon liranın üzerinde dev gelir

Galatasaray'a dev gelir! Çuvalla parayı kasaya koydular
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Karan'ın ölümünde de oklar aynı yeri işaret ediyor
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla

Dün akşam çıldırdı: Bunu buradan yolla
Zehirlenme vakaları patladı! Bir kötü haber de Tekirdağ'dan

Vakalar patladı! Bir kötü haber de Tekirdağ'dan geldi
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Galatasaray'da dev maç öncesi 6 isim idmana çıkmadı

Galatasaray'da dev maç öncesi 6 isim idmana çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.