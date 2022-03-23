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ABD'de yeni konut satışları şubatta düşüşünü sürdürdü

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de yeni konut satışları şubatta düşüşünü sürdürdü

ABD'de yeni konut satışları, şubatta aylık yüzde 2 azalışla 772 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düştü.

ABD'de yeni konut satışları, şubatta aylık yüzde 2 azalışla 772 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azaldı.

ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 772 bin yeni konut satıldı. Beklentilerin aksine düşüşünü ikinci aya taşıyan yeni konut satışlarının 810 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, ocakta yüzde 8,4 azalışla 788 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Yeni konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6,2 azaldı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 400 bin 600 dolara yükseldi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, konut, Ekonomi, Haberler

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