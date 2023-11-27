ABD'de Yeni Konut Satışları Piyasa Beklentilerinin Altında

ABD'de ekim ayında yeni konut satışları, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek yüzde 5,6 azaldı. Satışların 679 bine düşmesi beklenirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,7 artış yaşandı. Ayrıca, yeni konutların medyan satış fiyatı da yüzde 17,6 azalarak 409 bin 300 dolara geriledi.

ABD'de yeni konut satışları, ekimde aylık bazda yüzde 5,6 azalışla 679 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 5,6 azalarak 679 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen yeni konut satışlarının bu dönemde 721 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, eylülde yüzde 8,6 artarak 719 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,7 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 17,6 azalarak 409 bin 300 dolara geriledi.