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ABD'de Yeni Konut Satışları Nisanda Beklentilerin Altında Gerçekleşti

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ABD'de yeni konut satışları, nisanda aylık bazda yüzde 4,7 azalışla 634 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede yeni konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 7,7'lik azalış kaydetti.

ABD'de yeni konut satışları, nisanda aylık bazda yüzde 4,7 azalışla 634 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 azalarak 634 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen yeni konut satışlarının bu dönemde 677 bin olması öngörülüyordu. Yeni konut satışları, martta yüzde 5,4 artarak 665 bin olmuştu.

Ülkede yeni konut satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 7,7'lik azalış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 433 bin 500 dolara yükseldi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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