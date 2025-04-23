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ABD'de Yeni Konut Satışları Martta Beklentileri Aştı

ABD'de Yeni Konut Satışları Martta Beklentileri Aştı
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ABD'de yeni konut satışları, mart ayında yüzde 7,4 artış göstererek 724 bine ulaştı ve piyasa beklentilerini aştı. Geçen yıl eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Medyan satış fiyatı ise yıllık bazda yüzde 1,9 azaldı.

NEW ABD'de yeni konut satışları, martta yüzde 7,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, geçen ay mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 7,4 artarak 724 bine ulaştı.

Geçen yıl eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkan yeni konut satışlarına dair piyasa beklentisi 684 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları, şubatta yüzde 3,1 artışla 674 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları, martta yıllık bazda da yüzde 6 yükseldi.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 1,9 azalarak 403 bin 600 dolara indi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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