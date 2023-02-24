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ABD'de yeni konut satışları Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyede

Ekonomi Haberleri

ABD'de yeni konut satışları Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyede

NEW ABD'de yeni konut satışları, ocakta aylık yüzde 7,2 artışla 670 bine çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

NEW ABD'de yeni konut satışları, ocakta aylık yüzde 7,2 artışla 670 bine çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,2 artarak 670 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artışla Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden yeni konut satışlarının bu dönemde 620 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta da yüzde 7,2 artarak 625 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,4'lük azalış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 427 bin 500 dolara düştü.

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Ekonomi Haberler

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