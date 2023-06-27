ABD'de Yeni Konut Satışları Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de yeni konut satışları, mayısta aylık bazda yüzde 12,2 artışla 763 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede yeni konut satışları, mayısta, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 20 arttı.

NEW ABD'de yeni konut satışları, mayısta aylık bazda yüzde 12,2 artışla 763 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak mayısta, bir önceki aya kıyasla yüzde 12,2 artarak 763 bine yükseldi. Piyasa beklentilerini aşan yeni konut satışlarının, bu dönemde 675 bin olması öngörülüyordu.

Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan yeni konut satışları, nisanda yüzde 3,5 artarak 680 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları, mayısta, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 20 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7,6 düşerek, 416 bin 300 dolara geriledi.