ABD'de Yeni Konut Satışları Beklentilerin Altında

NEW ABD'de yeni konut satışları, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 697 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 azalışla 697 bine indi. Piyasa beklentilerini karşılayamayan yeni konut satışlarının bu dönemde 725 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, mayısta yüzde 6,6 artarak 715 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları, haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 23,8 artış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 düşerek 415 bin 400 dolara geriledi.???????