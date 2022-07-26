ABD'de yeni konut satışları 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de yeni konut satışları, haziranda aylık yüzde 8,1 azalışla 590 bine inerek Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1 azalarak 590 bine geriledi.

Piyasa beklentileri yeni konut satışlarının bu dönemde 660 bin olması yönündeydi.

Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen yeni konut satışları, mayısta yüzde 6,3 artışla 642 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,4'lük azalış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 artarak 402 bin 400 dolara yükseldi.

Analistler, konut satışlarına ilişkin son verilerin, artan konut kredisi (mortgage) faiz oranlarının yüksek fiyatlarla birleşerek konut talebini azalttığının işareti olduğunu belirtti.