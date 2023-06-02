ABD'de yeni bir bankacılık krizi kapıda olabilir

EKOTÜRK TV analisti Murat Tufan, ABD enflasyonundaki düşüşün arzu edilen noktadan uzak olması ve Fed'in faizleri artırma olasılığının yükselmesi nedeniyle yeni bir bankacılık krizinin kapıda olabileceğini söyledi.

Türkiye merkezli EKOTÜRK TV'nin analisti Murat Tufan, ABD enflasyonundaki düşüşün arzu edilen noktadan uzak olması ve (ABD Merkez Bankası ) Fed'in faizleri artırma olasılığının yükselmesi nedeniyle yeni bir bankacılık krizinin kapıda olabileceğini söyledi.

SES 1 (Türkçe): MURAT TUFAN, EKOTÜRK TV'de analist:

"Çok ciddi bir risk var. ABD bir ya da iki defa faiz artırırsa, yeni bir bankacılık kriziyle baş başa kalabiliriz. Bundan dolayı ABD şu anda enflasyonu yenmeden bir faiz artırımı yapmak istemiyor. Ancak buradaki en büyük risk, ABD'de enflasyonun tekrar yükselmesi. Eğer enflasyon hız kesmezse yeni bir faiz artışına, yeni faiz artışı da yeni bir bankacılık krizi ve bankacılık iflasına yol açabilir."

Fed, Mayıs ayı başında politika faizlerini 25 baz puan artırarak, yüzde 5 ila 5,25 aralığına yükseltmişti. Bu, yaklaşık bir yıl içerisindeki 10. faiz artırımıydı.

Fed ayrıca, Mart 2022'den bu yana faiz oranlarını 500 baz puan artırarak yaklaşık son 40 yılın en hızlı parasal sıkılaştırma politikasını uygulamıştı.

Tufan, ABD'de devam eden enflasyonun küresel piyasalar üzerindeki etkisi konusunda da uyarılarda bulundu.

SES 2 (Türkçe): MURAT TUFAN, EKOTÜRK TV'de analist:

"Son dönemlerde, ABD ile birlikte gelişmekte olan piyasalarda da enflasyon düşüşünün hız kesmeye başladığını gördük. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası yeniden faizi artırır ve enflasyonla ilgili olumsuz açıklamalar yaparsa, tüm dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerin para piyasalarında borsalara bir satış baskısı yaratacaktır. Buna ek olarak, ülke para birimlerinin ABD doları karşısında değer kaybı hızlanabilir. ABD dolarında yukarı yönlü hareketlenme yaşanırsa, bu ülkelerde enflasyon yönünü tekrar yukarı çevirebilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)