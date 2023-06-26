ABD'de yatırım yapmak isteyenlere E2 yatırımcı vizesi fırsatı

Yes Business Services Kurucusu Yunus Emre Şekeröz, ABD'ye özgü E2 yatırımcı vizesinin bölgedeki yatırımlara devam edildiği takdirde uzatılabildiğini söyledi. E2 vizesiyle ABD'ye giderek iş kurmak ve istihdam alanı oluşturmak mümkün. Ayrıca ABD'de yatırım yapmak isteyenlere anahtar teslim iş seçenekleri sunuluyor. E2 vizesi aileleri de kapsıyor ve vize sahibinin eşi çalışma izni alabilirken, çocuklar devlet okullarında ücretsiz eğitim alabilir.

E2 yatırımcı vizesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ikamet etmek isteyenlere çeşitli fırsatlar sunarken, ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre ülke 2021'de 33 bin 129 E2 vizesini onayladı. Aynı dönem E2 vizesi onaylanan Türkiye vatandaşlarının sayısı ise 383 olarak kaydedildi. Amerika'da yeni bir hayata başlamak isteyenler için E2 yatırımcı vizesi hakkında değerlendirmede bulunan Yes Business Services Kurucusu Yunus Emre Şekeröz, ayrıca ABD'de yatırım yapmak isteyenlere anahtar teslim iş seçenekleri sunduklarını anlattı.

Yunus Emre Şekeröz, "Yatırımcı vizesiyle ABD'ye giderek iş kurmak ve istihdam alanı oluşturmak mümkün. Ancak kişi, bunu tek başına yaptığında sürecin bazı zorlukları olabilir. Örneğin iyi derecede İngilizce öğrenmek ve ülkede güvenilir bir iş ağı bulmak gerekiyor. Bu-nun yerine franchising gibi hazır iş modelleri tercih edilebilir. Bayilikle yatırımcıya hazır sunulan yatı-rım olanakları da daha kolay ve pratik bir yol. Artık yeni ve hazır iş modelleri de var" dedi.

"E2 VİZESİ AİLELERİ DE KAPSIYOR"

E2 yatırımcı vizesiyle ABD'de kolaylıkla yatırım yapılabileceğini belirten Şekeröz, E2 vizesinin, belli bir yatırım ve istihdam şartıyla alınan bir tür yatı-rımcı vizesi olduğunu söyledi. Şekeröz, "Bu vizeyle ABD'de 5 yıl kalınabilir ve vizenin süresi ticari faaliyetlerin devam etmesi şartıyla uzatılabilir. E2 yatırımcı vizesinin diğer bir avantajı, aileleri de kapsamasıdır. Vize sahibinin eşi ve 21 yaş altındaki evlenmemiş çocukları da oraya taşınabilir. Vize sahibinin eşi ABD'de çalışma izni alabilirken, çocuklar ise devlet okullarında ücretsiz eğitim alabilir. Bu sebeple E2 yatırımcı vizesi, hem ABD'de yatırım fırsatlarından yararlanılmasını sağlıyor, hem de çocuklara nitelikli bir eğitim hayatı için olanak tanıyor" şeklinde konuştu.

"2022'DE ÜÇ AİLENİN ABD'DE YENİ BİR YAŞAM KURMASINI SAĞLADIK"

Şekeröz, ABD'de yatırım için en kalıcı ve verimli modelin E2 yatırımcı vizesi olduğunu belirterek, "Yes Business Services olarak ABD'de yatırım yapmak isteyen ve bu konuda desteğe ihtiyaç duyan yatırımcılara rehberlik ediyoruz. 2022'de üç ailenin ABD'de yeni bir yaşam kurmasını sağladık ve bölgedeki güçlü referanslarımızla iş ağımızı büyütmeye devam ediyoruz. ABD yaşamak isteyenlere anahtar teslim iş modelleri sunuyoruz. Bunlar kiosk ve mağaza konseptli iş modellerinden oluşuyor" dedi.

"FIRSATLARI, MÜŞTERİMİZİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AVANTAJA ÇEVİRİYORUZ"

Şekeröz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Alice's Candy şekerleme kioskları, ABD'de en çok tercih edilen iş fırsatlarından biri. yesbusiness.comsitesinden de detayları öğrenebilirsiniz. Bu hazır iş modeli, yabancı dil ve ticari tecrübe bakımından başlangıç düzeyinde pratik iş çözümleri arayanlar için önemli bir fırsat. Alışveriş merkezlerinde 'kendin seç' konseptiyle jelibon ve şekerleme satışı yapılıyor. Bu konsept belli bir ticari tecrübe gerektirmiyor, temel İngilizce bilgisiyle yönetilebiliyor. ABD'de 55 lokasyonda bulunan Alice's Candy kioskları, yeni şubelerle büyümeye devam ediyor. 'Zumo+' mağaza konsepti ise taze meyve suyu, meyve kokteyli, smoothie, soğuk sandviç ve dondurma satışına yönelik bir iş modeli. Sağlıklı lezzet durakları, tüm eyaletler için uygun. Tüm bu fırsatları müşterimizin hayallerini gerçekleştirmek için avantaja çeviriyoruz."