ABD'de Yangından Etkilenen Finansal Kuruluşlara Yardım

ABD'de federal ve eyalet düzeyindeki mali düzenleyici kurumlar, Hawaii'deki yangınlardan etkilenen finansal kuruluşların denetimlerinde uygun yardımın sağlanacağını bildirdi. Kurumlar, yangından etkilenen yerlerde faaliyet gösteren kuruluşların topluluklarının finansal hizmet ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik edildiğini ve operasyonel zorlukların devam ettiği durumlarda geçici tesislerin işletilmesine yönelik taleplerin hızlandırılacağını belirtti.

NEW ABD'de federal ve eyalet düzeyindeki mali düzenleyici kurumlar, Hawaii'deki yangınlardan etkilenen finansal kuruluşların denetimlerinde uygun yardımın sağlanacağını bildirdi.

ABD Merkez Bankasından ( Fed ) yapılan açıklamada, Fed Yönetim Kurulu, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Ulusal Kredi Birliği İdaresi (NCUA), Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ve Hawaii Ticaret ve Tüketici İşleri Departmanı ortaklığında Hawaii'deki orman yangınlarından etkilenen finansal kuruluşların denetim uygulamalarına ilişkin bildiri yayımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu düzenleyici kurumların, yangınların birçok finans kuruluşunun müşterileri ve faaliyetleri üzerindeki ciddi etkisinin farkında olduğu vurgulandı.

Düzenleyicilerin, bölgede denetimlerine tabi olan kuruluşlara uygun yardımı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, yangından etkilenen yerlerde faaliyet gösteren kuruluşların, topluluklarının finansal hizmet ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik edildiği kaydedildi.

Açıklamada, düzenleyicilerin finans kuruluşlarının bölgelerdeki mevcut kredilerin şartlarını ayarlamaya veya değiştirmeye yönelik çabalarını destekleyeceği ve bu kapsamdaki ayarlamaların denetleyicilerin eleştirisine tabi olmaması gerektiği belirtildi. Hawaii'deki orman yangınlarından etkilenen kurumlar denetlenirken, karşı karşıya oldukları olağandışı koşulların göz önünde bulundurulacağı aktarıldı.

Birçok finans kuruluşunun Hawaii'deki orman yangınlarından sonra tesislerini yeniden açarken karşılaşabileceği zorluklara işaret edilen açıklamada, operasyonel zorlukların devam ettiği durumlarda geçici tesislerin işletilmesine yönelik taleplerin uygun şekilde hızlandırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, finansal kuruluşların yangınlar nedeniyle raporlama gerekliliklerini tam olarak yerine getirememesi durumunda, ceza ya da başka bir denetleyici eylemde bulunulmasının beklenmediği bildirildi.