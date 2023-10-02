ABD'de Volvo Group ve UAW Arasında İşçi Maaşlarına İlişkin Anlaşma

ABD'de Volvo Group bünyesindeki Mack Trucks ile Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) arasında 4 bin işçiyi kapsayan maaş artışına ilişkin geçici anlaşma sağlandı. Anlaşma, işçilere ücret artışı ve sosyal yardımların devamını sağlayacak.

ABD'de, Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ile İsveçli Volvo Group'un bünyesindeki Mack Trucks arasında 4 bin işçiyi kapsayan maaş artışına ilişkin geçici anlaşmaya varıldı.

UAW'nin X sosyal medya platformundaki hesabından, kamyon üreticisi firma Mack Trucks'ın Pensilvanya, Florida ve Maryland eyaletlerindeki tesislerinde çalışan 4 bin sendika üyesi işçinin söz konusu anlaşmadan faydalanacağı duyuruldu.

Mack Trucks Başkanı Stephen Roy, yaptığı açıklamada, "Bu geçici anlaşmanın şartları, Mack çalışanları ve aileleri için önemli ölçüde ücret artışı ve birinci sınıf sosyal yardımların devamını sağlayacaktır." dedi.

Roy, anlaşmanın Mack Trucks'ın pazarda başarılı bir şekilde rekabet etmesine olanak tanıyacağını da söyledi.

Diğer yandan, UAW Başkanı Shawn Fain, ülkedeki otomotiv üreticisi binlerce işçinin gittiği greve atıfta bulunarak, Ford ve General Motors'un sözleşme görüşmelerinde "anlamlı ilerleme kaydetmeyi" reddetmeleri nedeniyle grevlerin bu noktaya geldiğini ifade etti.

Otomotiv işçilerinin grevi

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan ve "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Grev kararının ardından sendika üyesi işçiler, GM'nin Missouri'deki montaj fabrikasında, Michigan'daki Ford fabrikasında ve Ohio'daki Stellantis'in Jeep fabrikasında iş durdurmuştu.

UAW'nin, Ford Motor ve General Motors'da (GM) çalışan 7 bin üyesi daha 22 Eylül'de greve gitmişti.