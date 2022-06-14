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ABD'de üretici fiyatları mayısta hızlı yükselişini sürdürdü

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de üretici fiyatları mayısta hızlı yükselişini sürdürdü

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 10,8 artarak hızlı yükselişine devam etti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 10,8 artarak hızlı yükselişine devam etti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentileri ile paralel bir seyir izleyen ve üretici enflasyonundaki ivmenin devam ettiğine işaret eden veri, nisanda yüzde 0,4 artmıştı.

Üretici fiyatları, mayısta yıllık bazda ise yüzde 10,8'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin hafif altında yükseliş gösteren endeksin bu dönemde nisanda olduğu gibi yüzde 10,9 artması öngörülüyordu. Üretici enflasyonu martta ise yıllık yüzde 11,5 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise mayısta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 8,3 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 8,6 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8,6 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Analistler, enerji fiyatlarının arttığı bir dönemde üretici fiyatlarının sağlam bir yükseliş gösterdiğini ve son verilerin enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceğine işaret ettiğini belirtti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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