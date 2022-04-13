ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık yüzde 1,4 artarken, yıllık olarak da yüzde 11,2 ile Kasım 2010'dan bu yanaki en yüksek artışı...
AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık yüzde 1,4 artarken, yıllık olarak da yüzde 11,2 ile Kasım 2010'dan bu yanaki en yüksek artışı gösterdi.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık yüzde 1,4 artarken, yıllık olarak da yüzde 11,2 ile Kasım 2010'dan bu yanaki en yüksek artışı gösterdi.
AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi