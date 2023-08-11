ABD'de Üretici Enflasyonu Beklentilerin Üzerinde Arttı

New York borsası, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi. Üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde artarken, tüketici güven endeksi ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,3 artışla 35.281,40 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.464,05 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kayıpla 13.644,85 puana düştü.

ABD'de temmuz ayı üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,8 yükseldi. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de temmuzda aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, beklenenden güçlü gelen üretici fiyatı verilerinin ülke ekonomisindeki yapışkan enflasyon endişelerini artırdığını belirtti.

Verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinde henüz zafer ilan etmeye hazır olmadığını hatırlattığını kaydeden analistler, temmuz ayı üretici enflasyonu raporunun başka bir faiz artırımını savunmak için Fed'e neden verdiğini ifade etti.

Öte yandan ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda 0,4 puan azalışla 71,2'e gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 3,3'e gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9 oldu.