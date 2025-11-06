Haberler

ABD'de Uluslararası Çevrim İçi Dolandırıcılık Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
ABD'de, Almanya merkezli uluslararası çevrim içi dolandırıcılık şebekesine yönelik yapılan soruşturmalar sonucunda 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, sahte internet siteleri aracılığıyla milyonlarca dolandırıcılığa karıştıkları belirtiliyor.

ABD'de, Almanya merkezli uluslararası çevrim içi dolandırıcılık şebekesine yönelik soruşturmalarla bağlantılı 5 kişi tutuklandı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası çevrim içi dolandırıcılık ve kara para aklama ağlarına yönelik soruşturmalarla bağlantılı olarak Almanya'nın talebi üzerine 5 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, California'da yakalanan şüphelilerin, dün ilk kez mahkemeye çıkarıldığı ve Almanya'ya iade edilmek üzere tutuklandığı aktarıldı.

Tutuklananların dördünün ABD vatandaşı, birinin Kanadalı olduğu belirtildi.

ABD'deki tutuklamaların, Almanya'nın öncülüğünde, çevrim içi dolandırıcılık ve kara para aklamaya karşı uluslararası koordineli bir operasyonun parçası olduğu kaydedildi.

Alman Federal Kriminal Dairesi ve Koblenz Cumhuriyet Savcılığı tarafından dün yapılan ortak açıklamada, çevrim içi dolandırıcılık ve kara para aklama ağlarına karşı 4 Kasım'da 9 ülkede 60'tan fazla adreste arama yapıldığı belirtilmişti.

Operasyonlarda yakalanan 18 kişinin tutuklandığı, şüphelilerin 193 ülkede yaklaşık 4,3 milyon kişinin kredi kartı verilerini kötüye kullanmakla suçlandığı ifade edilmişti.

Şüphelilerin, 2016 ve 2021 yıllarında profesyonelce işletilen sahte yayın, flört ve eğlence amaçlı internet siteleri aracılığıyla 19 milyondan fazla sahte çevrim içi abonelik gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Aboneliklerde aylık olarak çekilen tutarların kasıtlı olarak düşük tutulduğu, böylece birçok kredi kartı sahibinin yetkisiz ödemeleri fark etmediği belirtildi. Ortaya çıkan zarar 300 milyon avro olarak hesaplandı.

Toplam 44 şüpheli soruşturma altında. Bunlar arasında, büyük Alman ödeme hizmeti sağlayıcılarının 6 eski çalışanı da bulunuyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
