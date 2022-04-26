ABD'de ulusal konut fiyat endeksi şubatta yüzde 19,8 arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 arttı.

S&P CoreLogic Case-Shiller, şubat ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8'lik artış gösterdi.

Konut fiyatlarındaki artışın hızlandığını gösteren endeks, ocakta da yıllık yüzde 19,1 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise şubatta yıllık bazda yüzde 20,2 arttı.

Rekor artış göstererek piyasa beklentilerini geride bırakan verinin bu dönemde yüzde 19 artması bekleniyordu. Endeks, ocakta yüzde 18,9'luk artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 32,9'luk artışla Phoenix, yüzde 32,6 ile Tampa ve yüzde 29,7 ile Miami oldu.