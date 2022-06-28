ABD'de ulusal konut fiyat endeksi nisanda yüzde 20,4 arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4'lük artış kaydetti.

S&P CoreLogic Case-Shiller, nisan ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 arttı. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşladığına işaret eden endeks, martta yıllık bazda yüzde 20,6 artış göstermişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise nisanda yıllık bazda yüzde 21,2 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden verinin bu dönemde yüzde 21 artması bekleniyordu. Endeks, martta yüzde 21,1'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 35,8 ile Tampa, yüzde 33,3 ile Miami ve yüzde 31,3 ile Phoenix oldu.

Analistler, yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle talebin azalması sonucu yılın ikinci yarısında konut fiyatlarındaki artışın büyük ölçüde yavaşlamasının beklendiğini kaydetti.