ABD'de ulusal konut fiyat endeksi haziranda yüzde 18 arttı Ekonomi Haberleri ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış kaydetti. ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış kaydetti. S&P CoreLogic Case-Shiller, haziran ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 arttı. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, mayısta yıllık bazda yüzde 19,9'luk artış göstermişti. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise haziranda yıllık bazda yüzde 18,6 arttı. Piyasa beklentilerinin altında artış gösteren verinin bu dönemde yüzde 19,5 artması bekleniyordu. Endeks, mayısta yüzde 20,5'lik artış kaydetmişti. Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 35 ile Tampa, yüzde 33 ile Miami ve yüzde 28,2 ile Dallas oldu. Analistler, yüksek konut kredisi (mortgage) faiz oranları nedeniyle konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını belirtti. Ekonomi Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay Tam Gemi Şok Denemeleri Ekonomi Haberler

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