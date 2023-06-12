ABD'de Tüketicilerin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi İki Yılın En Düşük Seviyesinde

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 4,1 ile iki yılın en düşük seviyesine indi. Ortalama enflasyon beklentisi ise yüzde 3 olarak kaydedildi.

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 4,1 ile iki yılın en düşük seviyesine indi.

New York Fed, mayıs ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1.300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, mayısta 0,3 puan azalarak, yüzde 4,1'e gerilerken, bu oran Mayıs 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak dikkati çekti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise mayısta 0,1 puan artışla yüzde 3'e yükseldi.

Aynı dönemde, gelecek 5 yıllık süreci kapsayan uzun vadeli enflasyon beklentisi de 0,1 puan artarak yüzde 2,7'ye ulaştı.

Hane halkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti mayısta yüzde 5,2'den yüzde 5,6'ya çıktı. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti de mayısta 0,2 puan yükselerek yüzde 3,3 oldu.

Bu dönemde konut fiyatlarında beklenen artış 0,1 puan artarak yüzde 2,6'ya çıkarken, geçen yıl temmuzdan bu yana en yüksek değere ulaşıldı. Maliyetlerdeki artışa ilişkin beklenti, üniversite eğitimi, gıda, sağlık ve kira maliyetlerinde azalırken, enerji maliyetlerindeki artışa ilişkin beklenti ise değişmedi.

ABD'de mayıs enflasyonu yarın açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında artmıştı.

Ülkede yarın açıklanacak mayıs enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,1 artış yönünde.