ABD'de Tüketici Kredisi Talebinde Düşüş Yaşandı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, 2023 yılında tüketici kredisi talebinde kayda değer bir düşüş yaşandığını bildirdi. Krediye Erişim Anketi'ne göre, tüketici kredisi başvuru oranı düşerken, kredi kartı başvuruları ise arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, 2023 yılında tüketici kredisi talebinde kayda değer bir düşüş yaşandığını bildirdi.

New York Fed, Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında 4 ayda bir yapılan Krediye Erişim Anketi'nin bulgularını paylaştı.

Bu yıl tüketici kredisi talebinde kayda değer bir düşüş yaşandığını ortaya koyan verilere göre, her türlü krediye yönelik başvuru oranı geçen yıl kaydedilen yüzde 44,8 seviyesinden bu yıl yüzde 41,2'ye geriledi. Söz konusu oran, Kovid-19 salgınından önce 2019'daki yüzde 45,8 seviyesinin altında da kaldı.

Kredi talebindeki azalmaya rağmen kredi kartına başvuru oranın güçlü seyrini koruması dikkati çekti. Kredi kartına başvuru oranı ekim ayı itibarıyla yüzde 29'a ulaşırken, bu yıl genelinde yüzde 26 oldu.

Başvuru oranları kredi kartı limit artırım talebinde ise bu yıl genelinde yüzde 14,4'e yükselirken, taşıt kredilerinde yüzde 12,7'ye ve konut kredisinde yüzde 5,7'ye düştü.

Kredi başvurularında genel olarak reddedilme oranı ise geçen yıl yüzde 18 seviyesinden bu yıl yüzde 20,1'e çıktı.

Gelecek 12 ayda kredi başvurusunda bulunmayı planlayanların oranı ise bu yıl genelinde yüzde 25,9'a düştü.