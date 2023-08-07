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ABD'de Tüketici Kredileri Haziranda Beklentilerin Üzerinde Arttı

Ekonomi Haberleri

ABD'de tüketici kredileri, haziranda 17,85 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Tüketici kredileri, haziranda bir önceki aya göre 17,85 milyar dolar artarak 4 trilyon 997,1 milyar dolar hacme ulaştı. Tüketici kredilerinde mayıstaki artış 9,46 milyar dolar olmuştu. Kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 605 milyon dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 18,4 milyar dolar artış gösterdi. Tüketici kredileri, haziranda yıllık bazda ise yüzde 4,3 artış kaydetti.

NEW ABD'de tüketici kredileri, haziranda 17,85 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), hazirana ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, haziranda bir önceki aya göre 17,85 milyar dolar artarak 4 trilyon 997,1 milyar dolar hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 13 milyar dolar artış yönündeydi. Tüketici kredilerinde mayıstaki artış 9,46 milyar dolar olmuştu.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 605 milyon dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 18,4 milyar dolar artış gösterdi.

Tüketici kredileri, haziranda yıllık bazda ise yüzde 4,3 artış kaydetti. Devir yapan krediler, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 düşerken, devir yapmayan krediler yüzde 6 yükseldi.

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Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Ekonomi Haberler

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