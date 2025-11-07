Haberler

ABD'de Tüketici Kredileri Eylülde Beklentilerin Üzerinde Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eylül ayında ABD'de tüketici kredileri, 13,1 milyar dolar artarak 5 trilyon 76,6 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentisi 10,4 milyar dolardı. Kredi kartı ve benzeri krediler aylık 1,6 milyar, ev, otomobil ve öğrenci kredileri ise 11,4 milyar dolar yükseldi.

NEW ABD'de tüketici kredileri, eylülde 13,1 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici kredileri, eylülde önceki aya kıyasla yaklaşık 13,1 milyar dolar artışla 5 trilyon 76,6 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 10,4 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 1,6 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 11,4 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, eylülde yıllık bazda da yüzde 3,1 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 1,5, devir yapmayan krediler yüzde 3,7 yükseldi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!

Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bir garip kaza! Facia ucuz atlatıldı, içinden sürücü çıkmadı

Bir garip kaza! Facia ucuz atlatıldı, içinden sürücü çıkmadı
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Bahis skandalı sonrası TFF'de deprem: 45 isim istifa etti

Bahis skandalı sonrası TFF'de istifa depremi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.