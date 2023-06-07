ABD'de Tüketici Kredileri Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de tüketici kredileri nisanda bir önceki aya göre 23 milyar dolar artarak 4,86 trilyon dolar hacme ulaştı. Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 22 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde martta yaşanan artış 22,8 milyar dolar olmuştu.

NEW ABD'de tüketici kredileri, nisanda 23 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri nisanda bir önceki aya göre 23 milyar dolar artarak 4,86 trilyon dolar hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 22 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde martta yaşanan artış 22,8 milyar dolar olmuştu.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 13,5 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 9,5 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, nisanda yıllık bazda ise yüzde 5,7 artış kaydetti. Devir yapan krediler, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 ve devir yapmayan krediler yüzde 3,2 artış gösterdi.