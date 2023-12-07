ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında kaldı

ABD'de tüketici kredileri, ekimde beklentilerin altında kalarak 5,13 milyar dolar arttı. Tüketici kredileri eylülde ise 12,2 milyar dolar artmıştı.

ABD'de tüketici kredileri, ekimde 5,13 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ekimde bir önceki aya kıyasla 5,13 milyar dolar artarak 4 trilyon 989 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 9 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri eylülde 12,2 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 2,8 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 2,2 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, ekimde yıllık yüzde 1,2 arttı. Devir yapan krediler, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7, devir yapmayan krediler yüzde 0,7 arttı.