Üye Girişi
Haberler

ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında kaldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

ABD'de tüketici kredileri, ekimde beklentilerin altında kalarak 5,13 milyar dolar arttı. Tüketici kredileri eylülde ise 12,2 milyar dolar artmıştı.

ABD'de tüketici kredileri, ekimde 5,13 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ekimde bir önceki aya kıyasla 5,13 milyar dolar artarak 4 trilyon 989 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 9 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri eylülde 12,2 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 2,8 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 2,2 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, ekimde yıllık yüzde 1,2 arttı. Devir yapan krediler, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7, devir yapmayan krediler yüzde 0,7 arttı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Masterchef Sergen ve Dilara sevgili mi? Masterchef 2023 Sergen Özen ve Dilara Başaran sevgili mi, açıklama geldi mi? 8 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 8 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Elazığ depremleri! 8 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 8 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Çarkıfeleği kim sunacak, Çarkıfelek ne zaman hangi kanalda? 8 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Bipolar ne demektir? Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir? Tedavisi ne kadar sürer? Yaşlılarda bipolar bozukluk belirtileri nedir? Bipolar nedir, belirtileri neler? Bipolar bozukluk geçer mi? 8 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 8 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title