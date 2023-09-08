ABD'de Tüketici Kredileri Beklentilerin Altında Arttı

ABD'de tüketici kredileri, temmuzda beklentilerin altında 10,4 milyar dolar artış gösterdi. Tüketici kredileri hacmi 4 trilyon 984,7 milyar dolara ulaştı.

NEW ABD'de tüketici kredileri, temmuzda 10,4 milyar dolar ile beklentilerin altında artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, temmuzda bir önceki aya göre 10,4 milyar dolar artarak 4 trilyon 984,7 milyar dolar hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 16 milyar dolar artış yönündeydi. Tüketici kredilerinde hazirandaki artış 17,85 milyar dolar olmuştu.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 9,7 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 700 milyon dolar artış gösterdi.

Tüketici kredileri, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 2,5 artış kaydetti. Devir yapan krediler, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2, devir yapmayan krediler yüzde 0,2 yükseldi.