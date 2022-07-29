ABD'de tüketici güveni temmuzda yukarı yönlü revize edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de tüketici güveni temmuzda yukarı yönlü revize edildi

ABD'de tüketici güveni temmuzda yukarı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda yukarı yönlü revize edilerek 51,5 oldu.

 - Güncelleme:

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda yukarı yönlü revize edilerek 51,5 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, temmuzda geçen aya kıyasla 1,5 puan artarak 51,5 değerine çıktı.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken temmuz ayına ait öncü veri 51,1 olarak açıklanmıştı.

Bu dönemde toparlanma gösteren tüketici güveni, haziranda 50 ile tüm zamanların en düşük seviyesine düşmüştü.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık bazda 4,3 puan artarak 58,1'e tırmandı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 0,2 puanlık azalışla 47,3'e geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, bir yıllık ekonomik görünümün 1009'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Küresel faktörlere ilişkin endişelerin bir miktar hafiflediğine işaret eden Hsu, ancak enflasyonun tüketicilerin dikkatini çekmeyi sürdürdüğünü, iş gücü piyasası beklentilerinin ise yumuşamaya devam ettiğini ifade etti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Michigan Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title