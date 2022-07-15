ABD'de tüketici güveni temmuzda toparlanma gösterdi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda aylık 1,1 puan artışla 51,1'e çıkarak sınırlı bir toparlanma kaydetti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni temmuzda geçen aya kıyasla 1,1 puan artarak 51,1'e yükseldi.

Piyasa beklentilerinin aksine toparlanma gösteren tüketici güven endeksinin, bu dönemde 49,9 değerini alması öngörülüyordu.

Tüketici güven endeksi, haziranda 50 ile tüm zamanların en düşük seviyesine inmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık 3,3 puan artarak 57,1'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,2 puan azalışla 47,3'e geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin tüm zamanların en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Kişisel finansal duruma ilişkin mevcut değerlendirmelerin bozulmaya devam ederek 2011'den bu yana en düşük seviyesine indiğine işaret eden Hsu, yaşam standartlarının erozyona uğramasından enflasyonu sorumlu tutan tüketicilerin oranının yüzde 49 olduğunu aktardı.