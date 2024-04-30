ABD'de Tüketici Güveni Temmuz 2022'den Bu Yana En Düşük Seviyede

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık 6,1 puan azalışla 97'ye inerken, Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi nisanda geçen aya oranla 6,1 puan düşerek 97'ye geriledi.

Üst üste 3. ayda düşen ve beklentilerin altında gerçekleşen tüketici güveninin, bu dönemde 104 değerini alacağı öngörülüyordu.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, martta 103,1 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi de nisanda 3,9 puan azalışla 142,9'a indi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi de aynı dönemde 7,6 puan azalışla 66,4'e düştü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketicilerin mevcut iş gücü piyasası durumu hakkında daha az olumlu olması ve gelecekteki iş koşulları, iş bulunabilirliği ve gelir konusunda daha fazla endişe duyması nedeniyle tüketici güveninin Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.