ABD'de tüketici güveni nisanda yükseldi

NEW ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda 1,5 puan artışla 63,5'e yükseldi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni nisanda geçen aya kıyasla 1,5 puan yükselerek 63,5'e çıktı. Nisan ayına ait öncü veri de 63,5 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi, martta 62 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık bazda 1,9 puan artışla 68,2'ye yükseldi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 1,3 puan artarak 60,5 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, dayanıklı mallar için satın alma koşullarının, "satın alınamazlık" algısının azalmasıyla yüzde 11 iyileştiği bilgisini verdi.

Hsu, iş koşullarına yönelik giderek artan olumsuz haberlere rağmen, tüketicilerin kısa ve uzun vadeli ekonomik görünümlerinin geçen aya göre ılımlı bir şekilde yükseldiğini kaydetti.