ABD'de tüketici güveni mayısta aşağı yönlü revize edildi - Haberler

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta aşağı yönlü revize edilerek 58,4 ile Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, mayısta geçen aya kıyasla 6,8 puan azalarak 58,4 değerine geriledi.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken mayıs ayına ait öncü veri 59,1 olarak açıklanmıştı.

Bu dönemde Ağustos 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, nisanda ise 65,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık bazda 6,1 puan azalarak 63,3'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 7,3 puanlık azalışla 55,2'ye düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güvenindeki son düşüşün, enflasyon endişeleri nedeniyle tüketicilerin ekonomiye ilişkin beklentilerinin yanı sıra büyük ölçüde konut ve dayanıklı tüketim malları için mevcut satın alma koşullarına ilişin devam eden olumsuz görüşlerden kaynaklandığını belirtti.

Tüketicilerin kişisel mali durumlarına ilişkin gelecek beklentileri konusunda daha az karamsar olduğuna işaret eden Hsu, tüketicilerin 4'te 1'inden azının bundan bir yıl sonra mali açıdan daha kötü durumda olmayı beklediğini, uzun vadede ise tüketicilerin çoğunun mali durumlarının gelecek 5 yıl içinde iyileşeceğini öngördüğünü aktardı.