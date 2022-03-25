ABD'de tüketici güveni martta aşağı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, martta aşağı yönlü revize edilerek 59,4 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, martta geçen aya kıyasla 3,4 puan azalarak 59,4 değerine düştü.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken mart ayına ait öncü veri 59,7 olarak açıklanmıştı.

Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, şubatta ise 62,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, martta aylık bazda 1 puan azalarak 67,2'ye geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 5,1 puanlık azalışla 54,3'e indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, artan karamsarlığın başlıca nedeninin enflasyon olduğunu belirtti.

Daha fazla tüketicinin artan enflasyon nedeniyle düşen yaşam standartlarından bahsettiğine işaret eden Curtin, tüketicilerin yarısının mevcut politikaları olumsuz olarak değerlendirdiğini aktardı.