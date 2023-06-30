ABD'de Tüketici Güveni Haziranda Yükseldi

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçüme göre, ABD'de tüketici güven endeksi haziranda yükselerek son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Mevcut ekonomik koşullar endeksi ve tüketici beklentileri endeksi de artış gösterdi. Kısa vadeli enflasyon beklentisi ise düştü.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda yukarı yönlü revize edilerek 64,4 olurken, son 4 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni haziranda geçen aya kıyasla 5,2 puan artışla 64,4'e çıkarken, son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, haziran ayına ait öncü veri 63,9 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, mayısta 59,2 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık bazda 4,1 puan yükselerek 69'a çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 6,1 puan artarak 61,5 oldu.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi düştü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin bu ay yaklaşık yüzde 9 yükseldiğini belirterek, bu yükselişin, yumuşayan enflasyon ile borç krizinin çözülmesinin bir yansıması olduğuna işaret etti.

Devam eden yüksek fiyatlar ve harcamaların tüketiciler üzerinde ağırlık oluşturmaya devam ettiğini dile getiren Hsu, tüketicilerin kendi kişisel mali durumlarına ilişkin görüşlerinin değişmediğini kaydetti.

Hsu, mayısta yüzde 4,2 olan kısa vadeli enflasyon beklentisinin, yüzde 3,3'e indiğini vurgulayarak, bunun Mart 2021'den bu yana en düşük seviye olduğunu bildirdi.

Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yüzde 3 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Hsu, bunun da pandemi öncesi seviyenin üzerinde olduğuna dikkati çekti.