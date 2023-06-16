ABD'de Tüketici Güveni Haziranda Yükseldi

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda 4,7 puan artışla 63,9'a yükselerek son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Mevcut ekonomik koşullar endeksi 3,1 puan artarak 68'e yükselirken, tüketici beklentileri endeksi de 5,9 puan yükselerek 61,3 oldu.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda 4,7 puan artışla 63,9'a yükselirken, son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, haziranda geçen aya kıyasla 4,7 puan artarak 63,9'a yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 60 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, mayısta 59,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık 3,1 puan artışla 68'e yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,9 puan yükselerek 61,3 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin enflasyonun düşmesi ve borç limiti krizinin çözülmesiyle artan iyimserliğin bir yansıması olarak son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

Tüketici güveninin bir yıl öncesinin yaklaşık yüzde 28 üzerinde olduğunu vurgulayan Hsu, gelir beklentileri yumuşadıkça güvenin tarihsel standartlara göre düşük kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Hsu, tüketicilerin çoğunun hala gelecek yıl ekonomide zor günler beklediğinin altını çizerek, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin haziranda yüzde 3,3'e indiğini ve Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydettiğini bildirdi.

Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yüzde 3 olduğunu belirten Hsu, bunun da pandemi öncesi 2 yılda görülen yüzde 2,2-2,6 aralığına göre yüksek kaldığını kaydetti.