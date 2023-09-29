ABD'de Tüketici Güveni Eylülde Düştü

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçüme göre, ABD'de tüketici güven endeksi eylülde 68,1'e geriledi. Tüketicilerin finansal koşullara yönelik değerlendirmesi düşerken, enflasyon beklentileri de düştü.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde yukarı yönlü revize edilerek 68,1 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, eylülde geçen aya kıyasla 1,4 puan düşerek 68,1'e geriledi. Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, eylül ayına ait öncü veri 67,7 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, ağustosta 69,5 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık bazda 4,3 puan azalışla 71,4'e indi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 0,5 puan artarak 66 oldu.

Enflasyon beklentileri düştü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin, federal hükümetin olası kapanması ve otomotiv endüstrisindeki grev gibi birden fazla belirsizlik kaynağını göz önüne aldığını ve ekonominin gidişatından emin olmadıklarını aktardı.

Eylülde tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye gerilediğini bildiren Hsu, bunun Mart 2021'den bu yana kaydedilen en düşük değer olduğunu kaydetti.

Hsu, tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise yüzde 2,8 ile son 26 ayda ikinci kez yüzde 2,9-3,1 aralığının altında kaldığını belirtti.