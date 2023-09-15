ABD'de Tüketici Güveni Eylülde Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçüme göre, eylül ayında tüketici güven endeksi piyasa beklentilerinin altında kalarak 67,7'ye düştü. Mevcut ekonomik koşullar endeksi azalırken, tüketici beklentileri endeksi ise artış gösterdi.

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda 1,8 puan azalışla 67,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni eylülde geçen aya kıyasla 1,8 puan azalarak 67,7'ye indi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 69,1 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, ağustosta 69,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık 5,9 puan azalışla 69,8'e geriledi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,8 puan artışla 66,3 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu ay yüzde 3,5'ten yüzde 3,1'e gerilediğini belirtti.

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede olduğunu kaydeden Hsu, söz konusu oranın Kovid-19 salgınından önceki iki yılda kaydedilen yüzde 2,3-3 aralığının ise biraz üzerinde olduğu aktardı.