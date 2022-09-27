ABD'de tüketici güveni eylülde beklentileri aştı

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık 4,4 puan artışla 108'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 4,4 puan artarak 108'e çıktı.

Piyasa beklentilerinden fazla yükseliş gösteren tüketici güveninin bu dönemde 104,5 değerini alması tahmin ediliyordu. Tüketici güveni, ağustosta 103,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, eylülde 4,3 puan artışla 149,6 seviyesine yükseldi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 4,5 puan artarak 80,3 değerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin özellikle istihdam, ücretler ve düşen benzin fiyatlarının desteğiyle art arda ikinci ayda iyileşme gösterdiğini belirtti.

Enflasyonla ilgili endişelerin eylül ayında daha da hafiflediğini kaydeden Franco, benzin fiyatlarındaki düşüşün büyük ölçüde etkili olduğunu aktardı.

Franco, "Geleceğe bakıldığında, 2022'nin son aylarında tüketici güvenindeki iyileşme tüketici harcamaları için iyiye işaret olabilir, ancak enflasyon ve faiz oranı artışları kısa vadede büyüme karşısındaki güçlü rüzgarlar olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.