ABD'de tüketici güveni eylülde aşağı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde aşağı yönlü revize edilerek 58,6 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, eylülde geçen aya kıyasla 0,4 puan artarak 58,6 değerine çıktı.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken eylül ayına ait öncü veri 59,5 olarak açıklanmıştı.

Aşağı yönlü revizyona rağmen 5 ayın en yüksek seviyesinde kalmaya devam eden tüketici güven endeksi, ağustosta 58,2 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık bazda 1,1 puan artarak 59,7'ye çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde değişim göstermeyerek 58 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, kısa vadeli medyan enflasyon beklentisinin yüzde 4,7 ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Hsu, uzun vadeli medyan enflasyon beklentisinin ise yüzde 2,7 ile Temmuz 2021'den bu yana ilk kez yüzde 2,9-3,1 aralığının altına düştüğünü kaydetti.