ABD'de Tüketici Güveni Beklentilerin Altında

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçümlere göre, ABD'de tüketici güven endeksi kasımda beklentilerin altında gerçekleşti. Endeks, aylık bazda 3,4 puan azalarak 60,4'e düştü. Bu düşüş, altı ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda 3,4 puan azalışla 60,4'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni kasımda geçen aya kıyasla 3,4 puan azalarak 60,4'e indi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan ve altı ayın en düşük seviyesini kaydeden tüketici güven endeksinin, bu dönemde 63,7 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, ekimde 63,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık 4,9 puan azalışla 65,7'ye geriledi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2,4 puan azalarak 56,9 oldu.

Kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri yükseldi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin kasımda üst üste dördüncü ayda gerilediğini belirterek, Gazze ve Ukrayna'da devam eden savaşların birçok tüketiciyi olumsuz etkilediğine işaret etti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu ay yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e çıktığını bildiren Hsu, bu oranın Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyede olduğuna dikkati çekti.

Hsu, yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkan uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de 2011'den bu yana en yüksek değerini kaydettiğini belirterek, gaz fiyatı beklentilerinin hem kısa hem de uzun vadede bu yılki en yüksek değerlerini aldığını ifade etti.