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ABD'de Tüketici Güveni Aralıkta Beklentilerin Üzerinde Arttı

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Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçümlere göre, ABD'de tüketici güven endeksi aralıkta 69,4'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni, geçen aya kıyasla 8,1 puan artış gösterdi. Ayrıca, kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde düşüş yaşandığı belirtildi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta 69,4'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni aralıkta geçen aya kıyasla 8,1 puan artarak 69,4'e yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 62 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, kasımda 61,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık 5,7 puan artışla 74'e çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 9,6 puan artarak 66,4'e yükseldi.

Kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde düşüş

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin aralıkta özellikle enflasyonun beklenen seyrindeki iyileşmelere bağlı olarak yükseldiğini belirtti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu ay yüzde 4,5'ten yüzde 3,1'e gerilediğini bildiren Hsu, bu oranın Mart 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğuna dikkati çekti.

Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de bu ay yüzde 3,2'den 2,8'e düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük ikinci seviyesini kaydettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Michigan Finans Ekonomi Güncel Haberler

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