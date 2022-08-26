ABD'de tüketici güveni ağustosta yukarı yönlü revize edildi Ekonomi Haberleri ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta yukarı yönlü revize edilerek 58,2 oldu. ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta yukarı yönlü revize edilerek 58,2 oldu. Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güveni, ağustosta geçen aya kıyasla 6,7 puan artarak 58,2 değerine çıktı. Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken ağustos ayına ait öncü veri 55,1 olarak açıklanmıştı. Bu dönemde toparlanma gösteren tüketici güveni, temmuzda 51,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık bazda 0,5 puan artarak 58,6'ya çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 10,7 puanlık artışla 58'e ulaştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin ağustosta iyileşmeyi sürdürdüğünü belirtti.??????? Hsu, enflasyon beklentisinin ise geçen ay yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine indiğini kaydetti. Ekonomi Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay Tam Gemi Şok Denemeleri Michigan Ekonomi Haberler

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