ABD'de Tüketici Güveni Ağustosta Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçümlere göre, ABD'de tüketici güven endeksi ağustosta beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Tüketici güveni 0,4 puan düşerek 71,2'ye geriledi. Ancak, bu değer piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, mevcut ekonomik koşullar endeksi 0,8 puan artarak 77,4'e yükseldi. Uzun vadeli beklentileri yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise 1 puan azalarak 67,3 oldu.