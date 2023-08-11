ABD'de Tüketici Güveni Ağustosta Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti
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Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçümlere göre, ABD'de tüketici güven endeksi ağustosta beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Tüketici güveni 0,4 puan düşerek 71,2'ye geriledi. Ancak, bu değer piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, mevcut ekonomik koşullar endeksi 0,8 puan artarak 77,4'e yükseldi. Uzun vadeli beklentileri yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise 1 puan azalarak 67,3 oldu.
NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda 0,4 puan azalışla 71,2'e gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güveni, ağustosta geçen aya kıyasla 0,4 puan düşerek, 71,2'ye indi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 71 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, temmuzda 71,6 seviyesinde gerçekleşmişti.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 0,8 puan artışla 77,4'e yükseldi.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 1 puan azalışla 67,3 oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin endeks içinde küçük dengeleyici artış ve düşüşlerle esasen değişmediğini belirterek, güvenin geçen yılki tarihi düşük seviyesinin yaklaşık yüzde 42 üzerinde olduğunu vurguladı.
Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin geçen ayki yüzde 3,4 olan seviyesinden ağustosta yüzde 3,3'e gerilediğini bildiren Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise yüzde 2,9 olduğunu kaydetti.