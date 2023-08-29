ABD'de Tüketici Güveni Ağustosta Beklentilerin Altında Kaldı

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta aylık bazda 7,9 puan azalarak 106,1 olurken, beklentilerin altında kaldı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 7,9 puan düşerek 106,1'e indi.

Piyasa beklentilerinin altına düşen tüketici güveninin bu dönemde 116 değerini alması bekleniyordu. Tüketici güven endeksi, temmuz ayında 114 olarak kaydedilmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ağustosta 8,2 azalarak 144,8'e düştü.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 7,8 azalışla 80,2'ye geriledi.

Böylelikle beklentiler, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret eden seviye olan 80 değerinin çok az üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin ağustosta düşerek haziran ve temmuz ayındaki artışları sildiğini belirtti.

Ağustosta hayal kırıklığı yaratan tüketici güveninin hem mevcut koşullar hem de beklentiler endeksindeki düşüşleri yansıttığına işaret eden Peterson, genel olarak artan fiyatlardan, özellikle de yiyecek ve benzin fiyatlarından tüketicilerin endişe duyduğunun görüldüğünü kaydetti.