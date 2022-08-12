ABD'de tüketici güveni ağustosta beklenenden fazla arttı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aylık 3,6 puan artışla 55,1'e çıkarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ağustosta geçen aya kıyasla 3,6 puan artarak 55,1'e yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren tüketici güven endeksinin, bu dönemde 52,5 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, temmuzda 51,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 2,6 puan azalarak 55,5'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 7,6 puan artışla 54,9'a yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, beklentiler endeksinin tüm bileşenlerinin özellikle enflasyondan en çok etkilenen düşük ve orta gelirli tüketiciler arasında iyileşme gösterdiğini belirtti.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle birlikte kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 5'e gerilediğini belirten Hsu, bu oranın şubattan bu yana en düşük seviye olduğunu ancak bir yıl öncesindeki seviyenin üzerinde seyretmeye devam ettiğini aktardı.