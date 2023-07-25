ABD'de Tüketici Güven Endeksi Temmuzda En Yüksek Seviyesine Ulaştı

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda aylık bazda 6,9 puan artışla 117'ye yükselerek Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Tüketici güven endeksi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen bir endekstir. Mevcut durum endeksi ve beklentiler endeksi de artış gösterdi.

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda aylık bazda 6,9 puan artışla 117'ye yükselerek Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 6,9 puan artarak 117'ye yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 111,8 değerini alması bekleniyordu. Tüketici güven endeksi, haziran ayında 110,1 olarak kaydedilmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, temmuzda 4,7 puan artışla 160'a çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 8,3 puan artarak 88,3'e yükseldi.

Böylelikle beklentiler, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret eden seviye olan 80 değerinin üzerine çıkmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin, hem mevcut koşullardaki hem de beklentilerdeki patlamaları yansıtarak bu ay Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldiğini bildirdi.

İstihdam koşullarına ilişkin daha parlak görüşler üzerine mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin temmuzda yükseldiğine işaret eden Peterson, bunun muhtemelen daha iyi performans göstermeye devam eden iş gücü piyasası hakkındaki iyimser duyguları yansıttığını kaydetti.